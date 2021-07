Q3 2021 : Apple continue d'enchaîner les records

Apple continue de profiter à plein de la crise sanitaire. Hier soir étaient présentés les résultats financiers d'Apple pour le compte de son troisième trimestre fiscal de 2021, qui comprend les mois d'avril, mai et juin. Alors même que la situation n'est pas au beau fixe du côté des approvisionnements, dans un contexte de pénurie mondiale , Apple a continué d'enchaîner les records de ventes. Pour ce trimestre, Apple a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 81,4 milliards de dollars, contre 59,7 milliards de dollars pour le même trimestre il y a un an. C'est une croissance de 36,4% d'une année sur l'autre !Tous les postes sont au vert, à commencer par l'iPhone avec 39,6 milliards de CA contre 26,4 milliards l'année dernière : c'est une hausse spectaculaire de 49,8%. Viennent ensuite les services, qui continuent d'être portés par le télétravail, avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de dollars au lieu de 13,2 milliards l'année dernière, soit 32,9% d'augmentation. La diversification des produits se poursuit également, avec 8,8 milliards de dollars pour les autres produits (AirPods, Apple Watch, Apple TV, Beats, etc.) au lieu de 6,5 milliards en 2020, soit 36,1% de progrès. Vient ensuite le Mac, avec 8,2 milliards contre 7,1 milliards il y a un an, soit 16,3% de hausse, puis l'iPad avec 7,4 milliards au lieu de 6,6 milliards, soit 11,8% de mieux.La répartition des ventes d'Apple continue ainsi d'être écrasée par l'iPhone, qui oscille autour de la barre des 50%. Les services ont désormais passé les 20% : Apple gagne désormais à peu près deux fois plus d'argent avec ses services qu'avec le Mac, l'iPad ou ses autres produits.Pour le prochain trimestre, le comptable en chef d'Apple Luca Maestri n'a pas donné d'estimation mais a précisé s'attendre à de nouveaux résultats historiques malgré des difficultés d'approvisionnement qui devraient se poursuivre et toucher particulièrement l'iPhone et l'iPad.