iOS 15 Bêta 4 : Apple retouche encore Safari

Apple a distribué une quatrième version bêta d'iOS 15 aux développeurs hier soir. Deux semaines après la précédente mouture , qui déplaçait déjà la barre de recherche de Safari, Apple a de nouveau retouché la présentation de son navigateur. Cette fois, il s'agit de répondre à une des plaintes les plus courantes depuis le lancement de la première bêta d'iOS 15 : l'absence de bouton directement accessible pour rafraichir la page.Malgré la mise en place du geste "tirer pour rafraichir" depuis le haut de l'écran, un bouton reste très pratique, d'autant plus si l'utilisateur a déjà fait défiler la page lorsqu'il veut déclencher cette action. Ce bouton se situe désormais à la suite du nom de domaine, ce qui est assez perturbant puisque son positionnement va donc varier en fonction de la longueur du nom du site web visité. Cela pose également problème pour la sélection de la barre d'adresse : on a vite fait de déclencher le rafraichissement alors que l'on souhaitait juste entrer du texte. Notez que le bouton "Plus", qui prenait la forme de trois petits points encerclés, a été remplacé par le bouton de partage.Sur l'iPad, Apple a également modifié la présentation de Safari, qui reprend l'interface mise en place sur la troisième version bêta de macOS Monterey il y a deux semaines. Les onglets sont donc désormais séparés de la barre d'adresse, avec un design qui prête à confusion puisque les onglets utilisent le même design que la barre d'adresse et ressemblent donc à un champ sur lequel il est tentant de cliquer. Notez qu'il est possible de retrouver l'ancienne présentation qui fusionnait les onglets et la barre d'adresse : l'option se situe dans Réglages > Safari > Onglets > "Compact Tab Bar".Apple continue donc d'explorer différentes pistes plus ou moins heureuses pour la présentation de la barre de recherche et des onglets de Safari sur iOS et iPadOS 15. Il y a de bonnes idées, mais Apple n'a clairement pas encore trouvé la formule parfaite. La sortie d'iOS 15 étant attendue pour le mois de septembre, lesdéveloppeurs peuvent s'attendre à de nouvelles évolutions dans les prochaines semaines.