iOS 15 va limiter certaines requêtes de Siri sur les apps tierces

CarPlay

• Set Audio Source in Car: INSetAudioSourceInCarIntent

• Set Climate Settings in Car: INSetClimateSettingsInCarIntent

• Set Defroster Settings in Car: INSetDefrosterSettingsInCarIntent

• Set Seat Settings in Car: INSetSeatSettingsInCarIntent

• Save Profile in Car: INSaveProfileInCarIntent

• Set Profile in Car: INSetProfileInCarIntent

• Set Radio Station: INSetRadioStationIntent



Lists and Notes

• Append to Note: INAppendToNoteIntent

• Create Task List: INCreateTaskListIntent

• Delete a Task: INDeleteTasksIntent



Payments

• Pay a Bill: INPayBillIntent

• Search for Bills: INSearchForBillsIntent

• Transfer Money (between accounts): INTransferMoneyIntent



Photos

• Search for Photos: INSearchForPhotosIntent

• Start Photo Playback: INStartPhotoPlaybackIntent



Ride Booking

• Note: While Siri functionality will be removed from the following intents, Maps functionality will continue to be supported.

• List Ride Options: INListRideOptionsIntent

• Request a Ride: INRequestRideIntent

• Get the Ride Status: INGetRideStatusIntent

• Cancel Ride: INCancelRideIntent

• Send Ride Feedback: INSendRideFeedbackIntent



Visual Codes

• Get Visual Code: INGetVisualCodeIntent



VoIP Calling

• Search Call History: INSearchCallHistoryIntent

C'est une annonce inattendue qui a été faite par Apple via la publication sur son site d'un document destiné aux développeurs : certaines fonctionnalités de Siri pour les applications tierces vont disparaître cet automne avec la sortie de iOS 15 et iPadOS 15 tvOS 15 et watchOS 8 . Concrètement, certaines requêtes vont tout simplement arrêter de fonctionner, l'assistant vocal déclarant dès lors qu'il ne prend pas en charge la demande en question, et les développeurs sont invités à mettre à jour leurs apps pour éviter de promouvoir les fonctionnalités en question. Apple n'a pas commenté les raisons de ce retrait.Ce sont au total 23 commandes qui vont disparaître. Elles concernent notamment CarPlay avec le pilotage de certaines fonctionnalités de la voiture (réglage de la source audio, de la clim, du siège, etc.), des listes de tâches et la modification de notes, des paiements et transferts d'argent, de recherche de photos, de la possibilité de réserver un trajet de VTC ou encore de consulter l'historique des appels.Voici la liste complète des API qui seront bientôt rendues obsolètes par Apple :