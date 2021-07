Les AirTags n'aiment pas les piles avec revêtement amer

Pour réduire les risques d'ingestion par les jeunes enfants, certains fabricants de piles bouton leur ont appliqué un revêtement au goût amer. C'est un sujet sensible, puisque ces piles causent régulièrement des décès ; les AirTags, jugés trop simples à ouvrir , font d'ailleurs l'objet d'une enquête en Australie . Dans un document technique publié sur son site, Apple vient d'ajouter une précision qui ne va malheureusement pas dans le bon sens : le traitement de ces piles peut poser problème avec les AirTags :Il est donc possible, selon les modèles de piles et la technique d'application du revêtement amer, que ce traitement empêche le bon fonctionnement de la pile dans les AirTags. Attention donc lorsque vous achetez des piles bouton pour vos AirTags : si le fabricant indique la présence d'un goût répulsif, il vaut mieux choisir d'autres modèles.