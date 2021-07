De nouveaux contenus musicaux pour GarageBand

Apple a ce soir lancé de petites nouveautés pour son application de création musicale GarageBand sur l'iPad et l'iPhone. Publiant un communiqué de presse pour l'occasion, Apple annonce l'arrivée de nouveaux packs musicaux ainsi que de sessions vidéo fournissant les instructions étapes par étapes pour reproduire certains morceaux des chanteuses Lady Gaga et Dua Lipa. Il y a également sept nouveau packs avec des boucles et des instruments créés spécifiquement pour l'occasion par sept producteurs : Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL.Ces nouveaux contenus sont fournis gratuitement au sein de la version 2.3.11 de GarageBand, sortie un peu plus tôt ce mois-ci : il peuvent être téléchargés dès aujourd'hui directement au sein de l'application.