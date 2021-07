Des correctifs de sécurité pour watchOS 7.6.1

Dix jours après la sortie de watchOS 7.6 , Apple a sorti une nouvelle petite mise à jour logicielle pour l'Apple Watch hier soir : il s'agit de watchOS 7.6.1, qui a pour unique but de combler une faille de sécurité qui peut permettre à une application malveillante d'exécuter du code sans l'autorisation de l'utilisateur.C'est donc reparti pour un tour : rendez-vous sur l'application Apple Watch de votre iPhone, puis dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Rappel : l'Apple Watch et l'iPhone doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour, la batterie de l'Apple Watch doit être supérieure à 50%, et la montre doit rester en charge le temps de la mise à jour.