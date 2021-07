Le retour à Apple Park et l'inévitable sujet de la vaccination

Alors que la situation sanitaire revenait progressivement à la normale aux États-Unis à l'approche de l'été, Apple a annoncé le retour au bureau de ses salariés dès le mois de septembre. Puis, comme en France, la crise a repris de l'ampleur et Apple a depuis renforcé ses mesures sanitaires , imposant à nouveau le port du masque qui était devenu facultatif et repoussant la fin du télétravail généralisé au mois d'octobre. Pour les entreprises américaines se pose une nouvelle question : alors qu'une nouvelle vague se profile, comment organiser le retour au bureau ?La situation est différente des vagues précédentes, puisque la vaccination est désormais largement disponible. Certains ont déjà tranché : chez Google par exemple, la vaccination sera obligatoire dès le 18 octobre pour tous les salariés qui reviennent au bureau, le télétravail étant maintenu jusqu'à la fin de l'année pour les personnes non vaccinées (sous conditions). Pour Apple, ce n'est pas encore décidé et Tim Cook préfère éviter le sujet pour le moment. CNBC , le patron d'Apple a fait la déclaration suivante :Pour l'instant, Apple teste simplement un protocole sanitaire différencié selon le statut de vaccination de ses employés dans certains locaux, un employé ne souhaitant pas partager son statut étant considéré comme non vacciné. La question des événements n'a pas été abordée par Tim Cook, mais il y a de bonnes chances que la présentation de l'iPhone 13 en septembre se fasse à nouveau sans public