Enfin un décollage pour les ventes de HomePod ?

En commercialisant le HomePod mini et retirant le HomePod original de la vente, Apple aurait pris une très bonne décision stratégique. C'est tout du moins la conclusion des analystes de Omdia , qui ont mesuré les ventes d'enceintes connectées aux États-Unis au second trimestre de cette année 2021. Apple aurait écoulé 2,46 millions d'unités, contre seulement 878 000 exemplaires sur la même période un an plus tôt. Ceci représenterait donc une croissance de 180%, avec une part de marché passant de 10,2% à 24,6%. Dans le même temps, le rapport de force se serait inversé entre Amazon et Google, qui aurait chipé la première place.Selon Omdia, ces chiffres seraient à prendre avec prudence : le HomePod mini a bénéficié d'un effet de nouveauté, le retrait du HomePod original de la vente a également boosté les ventes de l'ancien modèle auprès des fans souhaitant s'équiper avant sa disparition définitive, et ces chiffres ne concernent d'ailleurs que les États-Unis. Alors que la croissance du marché des enceintes connectées s'est tassée, les analystes estiment qu'il faudra qu'Apple continue d'innover pour maintenir cet élan dans la durée. Des rumeurs parlent déjà d'un nouveau modèle haut de gamme qui serait équipé d'un écran et d'une webcam...