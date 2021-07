D'étonnants témoignages de fissures d'écran sur les MacBook M1

Apple aurait-elle changé un tout petit quelque chose dans la conception des MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 qui pourrait résulter dans une fragilité accrue au niveau de l'écran ? Le site 9To5Mac a repéré de multiples témoignages, sur les forums d'Apple ou sur Reddit , d'utilisateurs découvrant des fissures de la vitre voire une casse de l'écran, sans avoir fait subir de choc ou de pression inhabituelle à l'ordinateur. La casse surviendrait à l'ouverture, la fermeture de l'écran, ou à l'ajustement de son angle.

Un MacBook Pro M1 à l'écran fissuré

Le SAV d'Apple aurait refusé de prendre en charge les réparations, s'élevant à plusieurs centaines de dollars, rejetant la faute sur les utilisateurs. Il est pour le moment difficile d'en savoir plus : la bonne foi des utilisateurs est impossible à prouver, et les MacBook Air et MacBook Pro avec puce Apple M1 ne semblent pas avoir subi de changement de design particulier par rapport à la génération précédente qui ne posait pas de problème particulier...