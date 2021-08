L'Apple Watch Series 6 en titane est épuisée

Voilà un premier signe très concret qu'une nouvelle gamme d'Apple Watch arrive bientôt : les modèles Edition en titane de l'Apple Watch Series 6 sont désormais épuisés sur l'Apple Store . Il n'est plus possible de les commander dans la plupart des pays du monde, dont les États-Unis et la France. Cette déclinaison haut de gamme se vend beaucoup moins que les modèles en acier ou en aluminium : il est probable qu'Apple ait tout simplement arrêté sa production en amont de la commercialisation de l'Apple Watch Series 7.La présentation de l'Apple Watch Series 7 est attendue pour le mois de septembre, en même temps que l'iPhone 13. Après six générations sans évolutions majeures (en dehors de la forme de l'écran ), il se murmure que cette nouvelle montre inaugurerait un nouveau design , avec des bordures plus plates. Apple aurait également travaillé sur l'intégration d'un écran plus grand , en rognant encore sur les marges autour de la dalle. Il faut aussi s'attendre à un nouveau processeur plus puissant et économe en énergie, mais il n'y aura sans doute pas de nouveaux capteurs.