Apple Silicon : la feuille de route de Mark Gurman

Quels seront les prochains Macs à effectuer leur transition vers les puces Apple Silicon ? Dans sa newsletter Power On , Mark Gurman de Bloomberg nous livre un aperçu de la feuille de route d'Apple pour les prochains mois. Le journaliste aux sources toujours impeccables explique qu'Apple devrait bien respecter son objectif de basculer l'ensemble de sa gamme sur ses propres puces ARM dans un délai de deux ans : la fin de la transition doit avoir lieu avant novembre 2022. En revanche, il devrait y avoir peu de nouveautés en 2021.La prochaine nouveauté devrait logiquement concerner le MacBook Pro : les modèles haut de gamme devraient adopter la puce Apple M1X, sans doute à l'automne. Pour cette révision, les rumeurs ont déjà été nombreuses : passage de 13,3" à 14" pour le petit modèle, écrans Mini-LED, design plus compact, suppression de la Touch Bar, connectique plus riche avec MagSafe, port HDMI et lecteur de cartes SD..., Apple devrait s'intéresser au Mac mini haut de gamme. Mark Gurman ne précise pas si le lancement aura lieu dès cette année ou s'il faudra attendre le début de l'année prochaine. Selon les dernières rumeurs en date , Apple devrait revoir le design de son petit Mac, avec un modèle plus fin et plus généreux en connectique. La puce Apple M1X devrait également être de la partie.Pour les autres modèles, Mark Gurman est catégorique : il faudra attendre 2022. Le MacBook Air avec son design remanié , incluant le port MagSafe, pourrait être le premier à être lancé avec la puce Apple M2. Il a déjà été question d'une présentation en milieu d'année , peut-être à la WWDC. Le successeur de l'iMac 27" ainsi que le Mac Pro devraient fermer le bal d'ici la fin d'année 2022, sans plus de précisions. Le futur iMac haut de gamme devrait suivre l'exemple du petit modèle , alors que le Mac Pro serait entièrement repensé, deux fois plus petit et avec des puces intégrant jusqu'à 40 coeurs. Que le Mac Pro soit le dernier à basculer n'est pas une surprise, mais l'iMac haut de gamme était espéré un peu plus tôt. Les deux machines pourraient partager certaines caractéristiques techniques.