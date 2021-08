Le Thunderbolt 5 va doubler les débits

Le débit du Thunderbolt va bientôt doubler ! Maintenant que l'USB 4 atteint 40 Gbit/s et égale donc les débits de la norme d'Intel, le Thunderbolt 5 va reprendre de l'avance et passer à 80 Gbit/s. L'information n'est pas officielle, mais c'est tout comme : en visite dans un laboratoire en Israël, Gregory Bryant a publié par erreur sur Twitter une photo sur laquelle on peut apercevoir une présentation interne mentionnant ce nouveau débit et le maintien de la compatibilité avec l'écosystème USB-C. Le Vice-Président d'Intel a rapidement retiré l'image, mais AnandTech a pu la récupérer entre temps.Puisqu'il ne s'agit pas d'une présentation officielle, les informations sont très partielles. On sait qu'Intel utilisera une modulation PAM-3 pour augmenter les débits sans changer radicalement de technologie, et il est question d'une puce de test N6 qui pourrait correspondre à une technique de gravure de TSMC, avec des. Pour le moment, on ne sait pas quand cette nouvelle technologie sera finalisée. Cette fuite involontaire est en tout cas une bonne nouvelle : le doublement des débits est dans les tuyaux et il se fera sans changement de connectique.