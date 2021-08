L'Apple Watch Series 7 déjà enregistrée en Russie

Après l'épuisement des stocks de l'Apple Watch Series 6 en titane, voici un nouveau signe concret de la commercialisation très prochaine de l'Apple Watch Series 7 : Apple vient d'enregistrer de nouveaux modèles de montres sous watchOS 8 auprès de la, un organisme russe qui dévoile régulièrement les dépôts d'Apple avec plusieurs semaines d'avance. Les dépôts sont nombreux et concernent pour la plupart des modèles déjà existants qui seront bientôt mis à jour avec watchOS 8, mais il y a également six nouvelles références : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478.Nous voici donc en présence, sans grand doute possible, de la gamme qui sera présentée en septembre par Apple. Ces dépôts ne nous permettent pas d'en savoir plus sur les caractéristiques techniques des montres en question, mais ils nous confirment que l'Apple Watch Series 7 est bien en approche et qu'Apple est déjà en train d'effectuer les démarches nécessaires pour sa mise sur le marché.

Concept par Ian Zelbo et Jon Prosser (lire : Des rendus de l'Apple Watch Series 7)

Parmi les nouveautés attendues cette année, il y a notamment un nouveau design qui devrait arborer des bordures plus plates. Il a également été question de l'intégration d'un écran plus grand , Apple pouvant encore rogner sur les marges autour de la dalle. Il faut aussi s'attendre à un nouveau processeur plus puissant et économe en énergie. En revanche, l'Apple Watch Series 7 ne devrait pas intégrer de nouveaux capteurs.