Le MacBook Pro M1X repéré en Russie ?

La fameusen'en finit plus de dévoiler les enregistrements d'Apple avec plusieurs semaines d'avance sur leur sortie ! Cette fois, il s'agit de deux modèles de Macs qui viennent d'obtenir leur autorisation de mise en vente en Russie : ils sont numérotés A2442 et A2485 et tournent sous macOS 12 Monterey. Le dépôt d'Apple comprend de nombreux autres numéros de modèles, mais il s'agit de références déjà connues qui sont simplement mises à jour pour prendre en compte la nouvelle version de macOS , dont la sortie est prévue pour cet automne. Les modèles A2442 et A2485 ne correspondent en revanche à aucun Mac existant.Difficile de ne pas penser à la refonte tant attendue des MacBook Pro haut de gamme. Apple doit en effet mettre à jour deux modèles qui intègrent toujours un processeur Intel : le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports ainsi que le MacBook Pro 16". Selon les rumeurs dont nous disposons pour le moment, la commercialisation serait prévue pour cet automne et il faudrait attendre encore un peu pour les autres modèles.

Concept de MacBook Pro 14" par Renders By Ian

Si ces dépôts ne nous apprendront rien sur les caractéristiques techniques des machines en question, voici un signe très encourageant pour ceux qui attendent leur commercialisation. Les MacBook Pro haut de gamme doivent en effet subir une refonte d'envergure : adoption de la puce Apple M1X (avec plus de coeurs que la puce Apple M1), passage de 13,3" à 14" pour le petit modèle, écrans Mini-LED, design plus compact, suppression de la Touch Bar, connectique plus riche avec MagSafe, port HDMI et lecteur de cartes SD...