Apple crée un dock MagSafe pour ses boutiques

Un nouveau type de présentoir pour iPhone est actuellement en test : au lieu des traditionnels socles Lightning, Apple a créé un dock accueillant quatre stands MagSafe. On peut voir ce nouvel aménagement dans l'Apple Park Visitor Center, la boutique située sur le campus d'Apple à Cupertino et vraisemblablement nulle part ailleurs pour le moment, nous indique 9To5Mac qui a publié les clichés ci-dessous.Avec la technologie MagSafe, l'iPhone est accroché magnétiquement à son pied et il suffit de le prendre en main puis de tirer pour le détacher. Une fois reposé, il se remet à charger automatiquement grâce à sa bobine Qi. Ce fonctionnement a de multiples avantages : la prise en main et la repose du téléphone est bien plus simple, Apple peut choisir une orientation plus oblique pour diriger l'écran vers le visage des visiteurs, le nombre de câbles présents sur la table est considérablement réduit, et les iPhone semblent voler au-dessus de la table. On notera qu'Apple avait un temps essayé de se débarrasser de ses antivols , l'iPhone se mettant à sonner en cas de trop grand éloignement, mais cette belle idée sur le papier n'a sans doute pas eu les résultats escomptés : Apple teste ici un antivol rétractable.Ce dock MagSafe suit un concept différent du chargeur MagSafe actuellement commercialisé par Apple : le pied du dock est suffisamment lourd pour que l'iPhone se détache lorsqu'il est pris en main, alors que le chargeur est tellement léger qu'il nécessite une déconnexion manuelle. Le principe des stands existe déjà chez les fabricants tiers, par exemple chez Belkin , mais Apple n'a pas commercialisé de modèle concurrent. Pour le moment ?