Google présente son Pixel 6, avec un processeur maison

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ne sont pas attendus avant l'automne, mais le constructeur a décidé de couper court aux rumeurs avec une présentation en avant-première hier soir. Les caractéristiques techniques ne sont pas complètes pour le moment, mais on a déjà une bonne idée de ce que Google proposera en fin d'année. À commencer par le design, si particulier à l'arrière que c'est cet aspect qui est mis en avant sur les images promotionnelles de Google.Un large bandeau noir dédié aux capteurs traverse le dos du téléphone. Le Pixel 6 intègre un grand-angle et un ultra grand-angle, alors que le Pixel 6 Pro embarque un téléobjectif 4x supplémentaire. À l'avant, il y a un écran 6,4" à 90 Hz plat sur le Pixel 6, et un écran 6,7 à 120 Hz courbe sur les côtés sur le Pixel 6 Pro. Les deux dalles intègrent un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.Autre nouveauté importante, les Pixel 6 intègrent un processeur fait maison, le Google Tensor. Il s'agit plus spécifiquement d'un système-sur-puce, ou SoC, qui intègre une foultitude de composants taillés sur mesure pour les besoins du smartphone, y compris une enclave sécurisée et un moteur dédié à l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Google fait ainsi d'ambitieuses promesses du côté de la photographie, notamment avec des fonctionnalités pour combiner plusieurs clichés et obtenir une photo finale plus nette qu'elle aurait dû l'être, ou encore de la reconnaissance vocale avec des fonctionnalités de sous-titres et de traduction en temps réel et en local, sans connexion à Internet.Il n'y a pour l'instant pas de prix ou de date de sortie, et Google dévoilera tous les détails des Pixel 6 et Pixel 6 Pro lors d'un événement programmé pour cet automne. Ce premier aperçu montre en tout cas la direction que prend Google, qui monte en gamme et crée désormais ses propres puces comme Apple. La concurrence de Google n'est pas nouvelle pour Apple, mais elle pourrait prendre de plus en plus d'importance.