Apple déploie les App Clips dans ses boutiques

Les App Clips, ou extraits d'apps en français, ont été mis en place avec iOS 14.3 en décembre dernier : il s'agit d'une sorte de QR Code circulaire qui permet d'accéder à une portion d'application, une mini-app téléchargée à la volée sans avoir à passer par l'App Store. Ces App Clips commencent à être utilisés par Apple dans ses boutiques, nous indique 9To5Mac . Ils ont été mis en place pour l'achat de certains accessoires : il suffit de scanner le code circulaire pour accéder à une version minimaliste de l'application Apple Store et régler immédiatement son achat, sans avoir à passer par un vendeur.Il est déjà possible de régler un article en accès libre directement depuis l'application Apple Store, mais les App Clips améliorent grandement l'expérience d'achat : Apple en fait désormais la promotion et leur mise en place devrait contribuer à démocratiser ces achats sans vendeur qui peuvent permettre de gagner du temps et peuvent aussi être préférés pour éviter tout contact en période de pandémie.