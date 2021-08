Les Magic Keyboard de l'iMac M1 vendus séparément à partir de 109 €

Les claviers inaugurés par l'iMac M1 n'étaient jusqu'ici pas disponibles à la vente séparément. Apple vient de les commercialiser sur l'Apple Store : le modèle compact sans Touch ID est à 109 € , le modèle compact avec Touch ID est à 159 € et le modèle avec pavé numérique est à 185 € . Seul le coloris argenté est référencé pour le moment. Ces nouveaux claviers sont livrés avec un câble Lightning vers USB-C. L'ancien modèle de Magic Keyboard a été retiré de la vente dans sa version compacte, mais la version avec pavé numérique est toujours proposée à 135 € Rappelons que ces nouveaux modèles de claviers sont parfaitement compatibles avec tous les ordinateurs d'Apple, mais Touch ID est réservé aux Macs équipés de la puce Apple M1. En dehors de Touch ID, les nouveaux claviers n'ont pas de nouveauté technique particulière : ils ont simplement des coins plus arrondis et présentent des touches de fonction légèrement remaniées. Pour accompagner ces claviers, Apple a également lancé le Magic Trackpad à 135 € et la Magic Mouse à 85 € , désormais avec un câble Lightning vers USB-C. Là aussi, seul le coloris argenté est disponible pour l'instant.