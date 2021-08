De nouvelles cartes graphiques pour le Mac Pro

AMD Radeon Pro W6800X

Pour des performances graphiques avancées et pour les applications de niveau professionnel, choisissez la carte graphique AMD Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6, qui offre jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Cette configuration intègre l’architecture RDNA2 d’AMD et fournit une puissance de calcul pouvant atteindre 16 téraflops en simple précision ou 32 téraflops en demi-précision. Elle prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

Le Module MPX pleine hauteur remplit une baie MPX et utilise de l’énergie et de la bande passante PCIe supplémentaires pour doter la carte de quatre ports Thunderbolt 3 et d’un port HDMI 2.0 supplémentaires. Vous pouvez équiper votre Mac Pro de deux Modules MPX W6800X et les connecter à l’aide du lien Infinity Fabric Link pour des performances multi-GPU améliorées lors de l’utilisation d’applications comme Final Cut Pro. Lorsque vous choisissez l’option avec deux GPU, le connecteur Infinity Fabric Link est préinstallé sur le système.



AMD Radeon Pro W6900X

Pour obtenir les meilleures performances graphiques possibles et pour les applications de niveau professionnel, choisissez la carte graphique AMD Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6, qui offre jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Cette configuration intègre l’architecture RDNA2 d’AMD et fournit une puissance de calcul pouvant atteindre 22,2 téraflops en simple précision ou 44,4 téraflops en demi-précision. Elle prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

Le Module MPX pleine hauteur remplit une baie MPX et utilise de l’énergie et de la bande passante PCIe supplémentaires pour doter la carte de quatre ports Thunderbolt 3 et d’un port HDMI 2.0 supplémentaires. Vous pouvez équiper votre Mac Pro de deux Modules MPX W6900X et les connecter à l’aide du lien Infinity Fabric Link pour des performances multi-GPU améliorées lors de l’utilisation d’applications comme Final Cut Pro. Lorsque vous choisissez l’option avec deux GPU, le connecteur Infinity Fabric Link est préinstallé sur le système.



Module MPX avec AMD Radeon Pro W6800X Duo

Pour des performances graphiques encore plus élevées, choisissez le Module MPX avec Radeon Pro W6800X Duo, idéal pour les apps professionnelles qui exploitent plusieurs processeurs graphiques. Le module compte deux GPU W6800X, chacun doté de 32 Go de mémoire GDDR6 et offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Les deux GPU sont connectés à l’aide du connecteur embarqué Infinity Fabric Link, et il est possible de relier deux modules W6800X Duo pour permettre à quatre GPU W6800X de communiquer.

Équipez votre Mac Pro de deux modules pour effectuer des tâches intensives comme le rendu par processeur graphique ou l’étalonnage avancé. Obtenez jusqu’à 30,2 téraflops de puissance de calcul en simple précision ou 60,4 téraflops en demi-précision. Le Module MPX avec Radeon Pro W6800X Duo prend en charge jusqu’à huit écrans 4K, quatre écrans 5K ou six Pro Display XDR. Le Module MPX pleine hauteur remplit une baie MPX et utilise de l’énergie et de la bande passante PCIe supplémentaires pour doter la carte de quatre ports Thunderbolt 3 et d’un port HDMI 2.0 supplémentaires. Lorsque vous choisissez l’option avec deux GPU, le connecteur Infinity Fabric Link est préinstallé sur le système.

Voilà une petite nouveauté à laquelle on ne s'attendait pas : Apple a mis en place de nouvelles options graphiques sur son Mac Pro à la configuration sur l'Apple Store , avec une ou deux Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire, une ou deux Radeon Pro W6800X Duo avec 64 Go de mémoire et une ou deux Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6. Il s'agit de modèles très haut de gamme avec les tarifs qui vont avec, puisque les options s'étalent de 2 760 € à 13 340 €. Les cartes de la gamme Vega II, qui arboraient des tarifs du même ordre, ne sont plus proposées. Pour donner une idée de la progression des performances, Apple a indiqué à Jake Krol que ces nouvelles cartes peuvent permettre des gains atteignant jusqu'à 23% sur DaVinci Resolve et jusqu'à 84% sur Octane X.Voici les descriptions de ces nouvelles cartes graphiques, fournies par Apple :Le lancement de ces nouvelles options graphiques survient alors que circulent des rumeurs au sujet d'une révision des processeurs utilisés sur le Mac Pro. Il a été question il y a quelques jours de l'adoption de Xeon W-3300 de la génération Ice Lake , alors qu'il faudra sans doute attendre la fin d'année 2022 pour découvrir un Mac Pro équipé de puces Apple Silicon. L'arrivée de ces nouveaux GPU vient jeter le doute : Apple n'étant pas du genre à renouveler son offre par petites touches, l'hypothétique lancement de nouveaux processeurs Intel n'est pas pour tout de suite, s'il survient un jour.