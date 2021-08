L'onglet Store de retour sur le site d'Apple

L'Apple Store est de retour sur la forme d'un onglet dédié sur le site d'Apple ! La boutique en ligne d'Apple a été mise à jour cette nuit pour apporter ce changement. Avant 2015, la boutique d'Apple était totalement séparée du reste de son site lorsque Apple a fusionné les différentes pages pour une meilleure lisibilité. Désormais, il y aura le meilleur des deux mondes : une boutique distincte pour aller droit au but, avec des conseils d'achat et des comparatifs ainsi qu'une meilleure mise en avant des accessoires, services et offres promotionnelles, et la possibilité maintenue d'acheter tel ou tel produit directement depuis son site vitrine, via le traditionnel bouton « Acheter » présent sur chaque fiche produit accessible depuis les autres onglets du site.Cette nouvelle boutique semble largement inspirée de l'application Apple Store sur iOS, avec une présentation sous forme de cartes et une utilisation intensive du défilement horizontal qui est peu habituelle sur la version de bureau du site web d'Apple. Il est possible qu'il s'agisse d'un test grandeur nature avant une refonte plus globale du site d'Apple.