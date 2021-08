Les tarifs de l'App Store vont baisser

Apple s'adapte à l'évolution des taux de change et vient d'annoncer la baisse de prix à venir des tarifs des applications et des achats in-app sur l'App Store en France et dans la zone Euro en général. Après la hausse des prix de mai 2017 , Apple revient à des paliers plus lisibles avec des tarifs qui démarrent à nouveau à 0,99 €, au lieu de 1,09 € précédemment. Il n'y a plus de variations dans les décimes : tous les prix terminent désormais par 99 centimes. Pour les développeurs, cette évolution est automatique mais ils peuvent bien sûr ajuster les tarifs de leurs apps et achats in-app s'ils le souhaitent. Voici la nouvelle grille tarifaire de l'App Store :Des baisses de prix sont également au programme au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, alors qu'une hausse est prévue en Géorgie et au Tajikistan. Ces nouveaux tarifs seront mis en place sur l'App Store