Une nouvelle caméra sous l'écran chez Oppo

Deux ans après sa première démonstration , Oppo vient de dévoiler sa seconde génération de caméra sous l'écran. Le fabricant chinois a complètement retravaillé la structure de la dalle pour maintenir un affichage de qualité : l'écran conserve une résolution de 400 pixels par pouce à l'endroit où se situe le capteur. C'était le grand problème des solutions de première génération, que cela soit chez Oppo ou chez ZTE : la zone en-dessous de laquelle se situe la caméra restait facilement identifiable, avec un résultat variable selon l'angle de vision ou la couleur du fond. Avec ce nouveau modèle, Oppo prometentre la zone de la caméra et le reste de l'écran, pour une expérience plus immersive.L'autre problème concernait la qualité des photos, très en-deçà des standards actuels avec un résultat délavé qui manquait de détails, de couleurs et de contrastes. Avec sa nouvelle caméra, Oppo promet des avancées significatives et donne un exemple avec la photo ci-dessous, prise en plein jour mais tout de même prometteuse.Malheureusement, cette caméra sous l'écran de seconde génération restera réservée à des prototypes pour le moment, signe qu'Oppo ne juge pas encore le résultat suffisamment satisfaisant, ou suffisamment facile à produire, pour une intégration dans un smartphone destiné au grand public. Les images publiées sont flatteuses, mais ce nouveau modèle n'a pas encore eu droit à une démonstration publique par Oppo, qui a déjà annoncé continuer ses travaux pour commercialiser un smartphone équipé d'une caméra sous l'écran dès que possible.Pour le moment, aucune rumeur ne prête à Apple l'intention d'adopter un tel capteur dans un futur proche. Alors que l'encoche de l'iPhone devrait être réduite cette année, il est question de passer à un poinçon d'ici 2023 mais la disparition totale des capteurs frontaux n'est pas encore à l'ordre du jour.