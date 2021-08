Wallet : les cartes d'étudiant toujours au compte-gouttes

Trois ans après les premières intégrations de cartes d'étudiant à l'application Wallet, Apple fonctionne toujours au compte-gouttes pour la prise en charge de nouvelles universités. Dans un communiqué de presse , Apple a annoncé l'arrivée de ce service dans les écoles suivantes : Auburn University, Northern Arizona University, University of Maine, New Mexico State University ainsi que. Et pour la première fois, il sera possible d'ajouter des cartes d'étudiant à l'application Wallet au Canada, avec la University of New Brunswick et le Sheridan College.Comme pour les établissements déjà pris en charge, l'intégration de la carte d'étudiant à l'application Wallet permettra d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch comme badge d'accès aux différents bâtiments des campus (avec le mode express pour désactiver Touch ID ou de Face ID dans ce cadre), pour justifier de leur identité et pour réaliser des paiements (cafétéria, laverie, etc.) avec la cagnotte intégrée.C'est évidemment une bonne nouvelle pour les étudiants des établissements concernés, mais le rythme de déploiement de cette fonctionnalité est consternant : au bout de trois ans, on pouvait s'attendre à un peu plus d'ambition avec un lancement en Europe. Comme d'habitude, l'obsession du contrôle qu'Apple exerce sur la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch est un gage de sécurité mais également une plaie pour la généralisation de la dématérialisation des nombreux services qui font aujourd'hui appel à des cartes NFC. Le constat est ainsi le même du côté des réseaux de transport public : toujours aucun réseau n'est compatible avec l'application Wallet en France, même si celui de Paris semble à deux doigts après trois ans de négociations.