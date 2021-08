AirPods Pro : Conversation Boost en version bêta

C'est une fonctionnalité qui avait été annoncée lors de la WWDC 2021 : Conversation Boost permet aux écouteurs de se concentrer sur le son émis par la personne située en face de soi et d'accroitre son volume. Destinée aux personnes malentendantes, cette fonctionnalité est personnalisable, avec la possibilité de régler une sensibilité plus ou moins importante aux bruits ambiants.Il y a deux semaines, une toute première version bêta du firmware des AirPods Pro avait été mise à la disposition des développeurs avec la mise en place de l'audio spatial sur FaceTime et la réduction du bruit ambiant. Cette semaine, une seconde mouture est de sortie pour apporter la prise en charge de Conversation Boost.Les réglages de cette fonctionnalité se trouvent dans Réglages > Accessibilité > AirPods > Réglages d'accessibilité audio > Adaptation des écouteurs > Mode Transparence. Ils sont également directement accessibles depuis le centre de contrôle de l'iPhone, avec la possibilité de personnaliser la réduction du bruit ambiant.Si vous êtes développeur, vous pouvez rester cette fonctionnalité dès aujourd'hui sur vos AirPods Pro mais attention, le processus d'installation est particulier et complexe . La version finale de ce nouveau firmware est attendue pour le mois prochain, tout comme iOS 15 qui l'accompagne sur l'iPhone.