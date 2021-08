Photo : une réduction du lens flare sur iOS 15

Le lens flare est une aberration optique qui est susceptible d'apparaître lorsqu'une photo comporte des éléments très lumineux : il est dû aux réflexions de la lumière sur les lentilles et provoque des effets visuels indésirables. L'effet le plus connu est le halo, mais cela prend aussi souvent la forme de points lumineux, et c'est un élément auquel Apple veut s'attaquer avec iOS 15. Des utilisateurs ont en effet remarqué que la dernière version bêta d'iOS , sortie la semaine dernière, corrige parfois automatiquement les clichés comportant de telles aberrations. La correction serait constatée après la prise de la photo, ce qui permet de faire des comparatifs : sur l'image ci-dessous, le point vert situé sur la gauche de l'image a disparu et la colorimétrie du ciel a été corrigée.

Avant

Après

Cette correction serait réservée à des modèles d'iPhone récents (il y a des témoignages concernant les iPhone XS, 11 et 12) mais ne fonctionnerait pas avec toutes les images : seuls les cas légers seraient traités. Nous avons tenté de tester cette fonctionnalité mais avons fait choux blanc : peut-être sera-t-elle amenée à évoluer avec les prochaines versions bêtas d'iOS 15.