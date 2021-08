Apple TV+ : 200 millions de dollars pour le film Argylle

Apple dépenserait aux alentours de 200 millions de dollars pour s'offrir le film, réalisé par Matthew Vaughn () et actuellement en pré-production. Le réalisateur s'est déclaré. L'accord ne porte que sur un seul film, mais il est donc déjà question de suites. Il s'agit d'une adaptation du livre éponyme de Ellie Conway, qui sortira en 2022.En une phrase, le film suivra les aventures autour du monde du meilleur espion de la planète. Côté casting, quelques gens vaguement connus comme Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena ou encore Samuel L. Jackson. On retrouvera aussi Dua Lipa, également chargée de la musique.Apple a été satisfaite du succès des premiers films diffusés sur son son service de streaming et voudrait désormais multiplier les exclusivités . Une des prochaines grosses productions à débarquer sur Apple TV+ sera, dernier long-métrage de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Apple a également signé pour, d'Antoine Fuqua et avec Will Smith. Il est également question d'un film sur le jeu vidéo Tetris avec Taron Egerton, du biopicsur Napoléon réalisé par Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle de l'empereur, deavec Tom Hanks...