Apple prend des mesures pour la protection des enfants

Apple a annoncé trois nouvelles mesures pour la protection des enfants utilisant ses produits. Elles seront mises en place au sein de iOS 15 et iPadOS 15 macOS 12 Monterey et watchOS 8 aux États-Unis (et uniquement aux États-Unis) un peu plus tard cette année.La première concerne l'application iMessage et l'exposition des enfants à des contenus indésirables. L'application de messagerie d'Apple va analyser les images reçues pour tenter de déterminer s'il s'agit de photos sexuelles. Si c'est le cas, la photo sera automatiquement floutée et le jeune utilisateur sera averti de la potentielle nature de l'image : il pourra choisir de la visionner, mais avec la possibilité pour les parents de recevoir une notification dans ce cas. La détection des images se fera directement sur les appareils concernés, sans qu'Apple ait accès aux photos et messages en question. Ce système fonctionnera également pour l'envoi de contenus sensibles.La deuxième concerne la détection d'images pédopornographiques stockées sur iCloud Photos. Apple va utiliser une fonction de hachage appelé NeuralHash pour comparer les photos des utilisateurs à des banques de données connues. Là aussi, la signature unique NeuralHash de chaque image sera réalisée sur les appareils directement pour préserver la vie privée des utilisateurs. S'il est détecté que plusieurs images correspondent à des photos CSAM (Child Sexual Abuse Material) déjà connues, les images concernées stockées sur iCloud seront analysées manuellement par Apple : s'il est avéré qu'il s'agit bien de contenus prohibés, Apple saisira alors le NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), qui travaille avec les autorités américaines.La troisième, qui découle directement de la précédente, concerne l'intégration de ressources additionnelles au sein de Siri et de la recherche de l'iPhone pour aider les enfants et les parents qui cherchent à se renseigner sur des situations à risque. Il sera par exemple possible de demander à Siri comment faire pour signaler un cas d'abus.L'annonce de l'analyse d'images sur iCloud Photos a été globalement mal reçue par les spécialistes en sécurité. Bien que ce système parte bien évidemment d'une bonne intention, il pourrait théoriquement être utilisé pour tout un tas d'autres choses. Et si les autorités de tel ou tel pays imposaient l'utilisation de NeuralHash pour d'autres types de contenus ?