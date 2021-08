N'achetez pas d'Apple Watch avant la rentrée !

L'été est déjà bien avancé et la rentrée est bientôt là. Comme chaque année, Apple devrait organiser un événement au début du mois de septembre pour présenter certaines nouveautés majeures, comme l'iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7. S'il y a eu des perturbations dans certains lancements l'année dernière à cause de la crise sanitaire, ce ne devrait pas être le cas cette année : Apple a d'ailleurs déjà entamé les démarches légales pour la commercialisation de sa nouvelle gamme de montres.Un an après l'Apple Watch Series 6, Apple s'apprête donc à dévoiler les nouveautés de l'Apple Watch Series 7. Les rumeurs à son sujet n'ont pas été très nombreuses, mais le programme est tout de même alléchant : il a notamment été question d'un nouveau design aux bords plus plats, possiblement avec un nouveau coloris vert. Pour accompagner cette évolution, Apple aurait également testé l'intégration d'écrans plus grands en réduisant encore les marges autour de la dalle, sans oublier une nouvelle technique de laminage pour rapprocher l'écran du verre. La nouvelle montre devrait aussi accueillir la puce Apple S7 et certains composants mis à jour pour plus de puissance et moins de consommation afin d'augmenter l'autonomie.Les dernières rumeurs sont en revanche pessimistes quant à l'intégration de nouveaux capteurs : le fameux lecteur de glycémie serait notamment loin d'être prêt . Apple aurait également planché sur un capteur de température corporelle, mais il aurait été repoussé à l'année prochaine. Il est possible qu'Apple ait des surprises dans ses manches, mais il faudra attendre la conférence de septembre pour les découvrir.

Concept d'Apple Watch Series 7 par Renders By Ian (lire : Des rendus de l'Apple Watch Series 7)

L'année dernière, l'Apple Watch Series 6 avait été présentée le 15 septembre , avec des commandes lancées le soir même et une disponibilité dès le 18 septembre. C'est chaque année plus ou moins la même chose, et il faut donc s'attendre à un lancement de l'Apple Watch Series 7 avant la fin du mois de septembre. C'est dans peu de temps : si vous comptez vous équiper d'une Apple Watch, il vaut mieux attendre un peu afin de bénéficier des dernières nouveautés.Ce conseil vaut quel que soit le modèle qui vous fait de l'oeil : Apple devrait en effet profiter de la sortie des nouveaux modèles pour réorganiser sa gamme. On imagine par exemple que l'antique Apple Watch Series 3 qui assure encore le prix d'appel prendra enfin sa retraite, et que l'Apple Watch SE verra ses tarifs baisser pour la remplacer en entrée de gamme. L'Apple Watch Series 6 pourrait également profiter de déstockages à prix réduits chez les revendeurs... Si vous tenez absolument à acheter une Apple Watch dès maintenant, nous vous invitons à passer par notre comparateur de prix pour dénicher les meilleures offres promotionnelles du moment. Mais sachez donc qu'il y aura du neuf très bientôt.