La fusion de l'Apple TV et du HomePod pas avant 2023 ?

Apple n'aurait pas de stratégie claire quant à l'avenir de ses produits destinés à la maison, à savoir l'Apple TV et le HomePod. Dans sa newsletter Power On , le journaliste de Bloomberg Mark Gurman relaie l'inquiétude de certains employés d'Apple, qui décrivent le manque de vision de la marque pour l'avenir de ces produits. Cette année, l'Apple TV a reçu une petite mise à jour matérielle , avec l'adoption de la puce Apple A12 et d'une nouvelle télécommande, mais il ne s'agit que d'une mise à niveau de routine pour le petit boîtier multimédia d'Apple qui peine à grappiller des parts de marché.En cause, les alternatives bien moins chères des concurrents auxquelles Apple ne compterait pas s'attaquer, tout du moins pour le moment. Plutôt, Apple voudrait se démarquer en montant en gamme, mais visiblement sans conviction forte. Il est globalement question de créer un appareil hybride entre l'Apple TV et le HomePod , ce qui pourrait donner une sorte de barre de son. Apple plancherait également sur un modèle doté d'un écran et d'une webcam pour les appels vidéo de FaceTime.La fusion de l'Apple TV et du HomePod ne se ferait pas avant 2023, signe que le projet en est encore à ses débuts. On peine d'ailleurs à comprendre si Apple compte créer un ou deux produits distincts, avec ou sans écran pour FaceTime ; intégrer un écran sur un appareil destiné à se retrouver sous un téléviseur serait en tout cas redondant. C'est un peu flou, mais les rumeurs ont encore deux ans pour s'affiner.