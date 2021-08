La production des MacBook Pro M1X déjà lancée ?

La production des nouveaux modèles de MacBook Pro 14" et 16" aurait déjà débuté chez les sous-traitants d'Apple, selon les sources du média taïwanais DigiTimes . L'objectif serait de produire jusqu'à 800 000 unités par mois d'ici novembre, ce qui devrait plus ou moins correspondre à la date de sortie de ces nouveaux modèles. Les récentes rumeurs ont en effet été unanimes sur le sujet : ces ordinateurs sont attendus pour l'automne . Apple a d'ailleurs déjà entamé certaines démarches légales en vue de leur commercialisation : tout semble donc se mettre en place pour un lancement avant la fin de l'année.

Concept de MacBook Pro sans Touch Bar par Renders By Ian

C'est une importante refonte qui attend les MacBook Pro haut de gamme, ceux qui sont toujours équipés de processeurs Intel : outre le passage à l'architecture Apple Silicon avec la puce Apple M1X (intégrant plus de coeurs que la puce Apple M1), il faut s'attendre au passage de 13,3" à 14" pour le petit modèle, à l'intégration d'écrans Mini-LED, à un design plus compact, à la suppression de la Touch Bar et au retour d'une connectique plus riche incluant MagSafe, un port HDMI ainsi qu'un lecteur de cartes SD.