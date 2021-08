L'iPad Pro de 2020 bientôt sur le Refurb Store

Les iPad Pro de 2020, retirés du catalogue suite à la sortie des modèles M1 en avril, viennent de faire leur apparition sur le Refurb Store américain avec des tarifs qui débutent à 609 dollars, contre 799 dollars pour les nouveaux modèles. Apple utilise régulièrement sa boutique de produits reconditionnés pour écouler ses stocks, et c'est probablement ce à quoi nous avons affaire ici. Très souvent, l'arrivée d'un produit sur le Refurb Store américain précède de peu l'arrivée du même produit sur la déclinaison française de cette boutique alternative tenue par Apple : il est donc probable que l'iPad Pro de 2020 débarque sur le Refurb Store français dans les prochaines semaines.Le Refurb Store est une excellente alternative pour faire des économies par rapport à l'achat plein pot sur l'Apple Store : les produits reconditionnés par Apple sont d'une qualité irréprochable et la garantie est identique à celle des produits neufs. Apple applique généralement une remise de 15% sur les produits de la génération actuelle lorsqu'ils sont disponibles, et des rabais un peu plus importants sur les générations précédentes. Si on garde le même ratio qu'aux États-Unis, les iPad Pro de 2020 pourraient être proposés à partir de 689 € sur le Refurb Store français (les modèles de 2021 sont vendus à partir de 899 € sur l'Apple Store).