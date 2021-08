Apple recueille l'avis des utilisateurs sur leur MacBook

On sent que de grands chambardements sont à venir du côté des ordinateurs portables d'Apple, qui se prépare en recueillant l'avis des utilisateurs des modèles actuels. Un certain nombre de propriétaires de MacBook 12", MacBook Air et MacBook Pro ont reçu une invitation à répondre à une enquête sur leurs usages et leur satisfaction de leur modèle actuel. Certaines questions sont assez génériques dans le but d'établir des profils, et d'autres nous donnent une petite idée des problématiques du moment : Apple aborde notamment le sujet des diagonales d'écran ainsi que des connecteurs et adaptateurs utilisés.

Copies d'écran par Joshua Swingle

Ce sondage fait écho aux rumeurs de ces derniers mois, comme une confirmation s'il en fallait qu'il va y avoir du mouvement sur ces postes. Concernant les diagonales, le MacBook Pro passerait en effet de 13,3" à 14" dès la fin de cette année , alors que le MacBook Air resterait à 13,3" mais gagnerait en compacité l'année prochaine . Pour ce qui est de la connectique, Apple s'apprêterait à sortir du tout USB-C et signerait le grand retour de certains connecteurs abandonnés en 2016 : les prochains MacBook Pro incluraient un port MagSafe, un port HDMI ainsi qu'un lecteur de cartes SD.