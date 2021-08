iPhone 13 : format ProRes, écrans ProMotion, encoche plus petite...

Nous voici un peu près un mois avant la présentation de l'iPhone 13 et Mark Gurman a une nouvelle fournée d'indiscrétions à nous partager. Le journaliste de Bloomberg , dont les sources sont généralement excellentes, s'attarde sur trois nouvelles fonctionnalités mises en place pour la photo et la vidéo. Apple mettrait notamment en place le mode Portrait pendant la prise de vidéo (ce serait donc une nouveauté réservée à l'iPhone 13 et pas à iOS 15 ), le format vidéo professionnel ProRes qui serait le pendant du format photo ProRAW sur les modèles Pro, et de nouveaux filtres qui permettraient de modifier l'éclairage en prenant en compte les différents éléments de la photo grâce à l'apprentissage automatique.

Concept d'iPhone 13 par Renders By Ian

Mark Gurman confirme que la nouvelle gamme sera toujours composée de quatre modèles de diagonales inchangées, avec la puce Apple A15 et une encoche de taille réduite. Il mentionne également l'arrivée tant attendue de la technologie ProMotion, qui permet de bénéficier d'un taux de rafraichissement de 120 Hz pour des animations plus fluides, mais sans préciser si cet ajout serait une exclusivité des modèles Pro. Rendez-vous en septembre !