iPad Air 5 : un écran OLED fourni par Samsung ?

Après l'iPad Pro M1 12,9" qui a inauguré la technologie Mini-LED sur les tablettes d'Apple cette année, l'iPad Air pourrait également changer de technologie d'écran l'année prochaine en adoptant une dalle OLED . Pour la première fois, Apple utiliserait un écran OLED sur un produit plus grand qu'un iPhone et ce serait encore Samsung qui serait en charge de la production de la dalle. The Elec affirme que le fabricant coréen débuterait la production d'écrans OLED spécifiquement destinés aux appareils de taille intermédiaire, comme les tablettes électroniques et les ordinateurs portables. Apple serait donc cliente pour l'iPad Air 5.Avec un écran OLED, le futur iPad Air 5 serait donc capable d'afficher des noirs absolus. Apple conserverait deux technologies différentes et continuerait d'utiliser une dalle Mini-LED sur l'iPad Pro : s'agissant d'un produit professionnel, avec des usages de productivité impliquant souvent l'affichage d'interfaces fixes de manière prolongée, c'est un choix plus raisonnable qui permet d'éviter tout problème de rémanence. Étonnamment, The Elec affirme qu'Apple compterait aussi adopter un écran OLED sur au moins un ordinateur portable : ce serait difficilement compréhensible, macOS ayant justement une interface assez fixe qui pourrait poser des problèmes de pérennité pour les dalles OLED.