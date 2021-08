MacBook Air 2022 : un écran Mini-LED et des couleurs

C'est bien en 2022 qu'Apple procédera à la refonte du MacBook Air, selon Ming-Chi Kuo. Le célèbre analyste, relayé par MacRumors , avait déjà prévenu le mois dernier qu'il faudrait attendre le milieu d'année prochaine pour découvrir le successeur du MacBook Air M1. Aujourd'hui, il ajoute que la rumeur lancée au printemps dernier par Jon Prosser est vraie : Apple déclinerait bien son prochain MacBook Air en de multiples coloris, sur le même principe que l'iMac M1. Il ajoute qu'Apple inaugurerait sans surprise un tout nouveau design plus angulaire et plus plat, sans biseau comme sur le MacBook Pro. Il y aurait également un écran Mini-LED pour des noirs absolus. Apple pourrait enfin enrichir la connectique : en janvier dernier, Mark Gurman évoquait le retour du connecteur MagSafe

Ming-Chi Kuo ne sait pour le moment pas si le futur MacBook Air M2 remplacera le modèle actuel au même tarif. Les nouveautés attendues étant importantes et la dalle Mini-LED étant particulièrement coûteuse, Apple pourrait en effet être tentée de conserver le modèle actuel pour conserver une entrée de gamme au tarif le plus attractif possible. Il faudra attendre pour en savoir plus !