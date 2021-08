Petites évolutions pour la cinquième bêta d'iOS 15

Apple continue de faire évoluer la version bêta d'iOS 15 par petites touches. Cette semaine, c'est la cinquième version de travail de la future mise à jour de l'iPhone et de l'iPad qui est proposée aux développeurs, deux semaines après la quatrième . Il y a quelques évolutions ici et là.Une petite évolution anodine se trouve dès l'écran d'accueil : Apple a légèrement modifié l'icône de l'application Météo, qui gagne légèrement en relief avec des couleurs en dégradé et un fond bleu un peu plus soutenu.

Avant / Après

Apple a une nouvelle fois fait évoluer Safari avec la suppression du bouton Rafraichir lorsque la barre d'adresse n'est pas affichée. Il est toujours présent lorsque la barre d'adresse est accessible, incommodément positionné sur la droite du nom de domaine qui a une largeur variable, et il n'est pas rare de cliquer dessus par inadvertance en souhaitant accéder à la barre d'adresse.Sur le panneau d'extinction de l'iPhone, un nouveau message a été ajouté pour prévenir l'utilisateur que son téléphone restera localisable même éteint. Il a alors l'option de désactiver le réseau Localiser temporairement.Il y a également une petite évolution du côté de l'iPad, avec une nouvelle option pour grossir les icônes sur la page d'accueil d'iPadOS. Le réglage se trouve dans Réglages > Écran d'accueil et Dock > Utiliser de grandes icônes.

Capture par MacRumors

Il reste encore quelques versions bêtas à venir avant l'arrivée de la version définitive d'iOS 15 et d'iPadOS 15 : la sortie est attendue pour le mois de septembre. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés de cette future mise à jour sur cette page