Mix 4 : une caméra sous l'écran chez Xiaomi

À peine une semaine après le prototype d'Oppo , c'est au tour de Xiaomi de dévoiler un nouveau modèle de smartphone équipé d'une caméra cachée sous l'écran. Sauf que cette fois, il s'agit bien d'un modèle destiné à être commercialisé : le Mix 4 ne sortira qu'en Chine dans un premier temps, mais c'est bien un appareil destiné au grand public et il sera possible d'en découvrir les premiers tests dès le 16 août.Xiaomi commercialise cette solution sous le nom de Camera Under Panel (CUP), avec une zone de l'écran qui laisse passer la lumière pour que le capteur photo puisse fonctionner à travers les pixels. La zone en question présente une résolution de 400 ppp, ce qui est très élevé, et Xiaomi promet que cette zone està l'oeil nu.La dalle de 6,67" présente sinon une définition de 1080p et un taux de rafraichissement de 120 Hz, et elle intègre un capteur d'empreintes digitales. L'appareil embarque un processeur Snapdragon 888+, jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, trois caméras à l'arrière avec un grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle et un zoom périscopique 5x, ou encore la recharge filaire jusqu'à 120 W (recharge complète en 15 minutes) et sans fil jusqu'à 50 W (recharge complète en 28 minutes). Les prix vont de 4 999 yuan (657 €) pour 8 Go / 128 Go à 6 299 yuan (828 €) pour 12 Go / 512 Go.Si les tests sont convaincants, voilà qui pourrait donner un sacré coup de vieux aux téléphones à encoche et même à poinçon : le "tout écran" est l'étape ultime que souhaitent atteindre tous les fabricants. Du côté d'Apple, l'iPhone 13 attendu en septembre devrait présenter une encoche de taille réduite . Des rumeurs évoquent le passage à un poinçon d'ici 2023, mais il n'est pas encore question de faire disparaître tous les capteurs frontaux.