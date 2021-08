Apple vend un support MagSafe d'Otterbox

Un nouvel accessoire fait ses débuts sur l'Apple Store cette semaine : Apple vient de référencer un support MagSafe pliable conçu par Otterbox. Il dispose d'une charnière permettant de choisir l'angle de vision de l'iPhone, qui peut d'ailleurs être positionné verticalement ou horizontalement. Il fonctionne également à plat, pour l'iPhone ou pour le boîtier des AirPods.Vendu 39,95 € , le "Support Otterbox Folding Stand pour chargeur MagSafe" est livré sans le chargeur MagSafe, qui coûte pour sa part 45 € . Il ne s'agit en effet que d'un support et non d'un chargeur en bonne et due forme : le chargeur vient simplement se glisser à l'intérieur du support.