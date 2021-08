Caméra sous l'écran : en progrès, peut mieux faire

L'intégration de caméras directement sous l'écran des smartphones devient une réalité chez certains fabricants. Après la présentation du Mix 4 de Xiaomi , c'était au tour de Samsung de dévoiler un modèle équipé d'une telle caméra ce mercredi. Il s'agit du Galaxy Z Fold 3, un modèle pliable qui évite donc toute encoche ou tout poinçon à l'intérieur.Contrairement à ses concurrents qui promettent un résultat proche de la perfection, c'est à dire avec une zone de pixels suffisamment dense pour que l'utilisateur ne puisse repérer l'emplacement de la caméra à l'oeil nu, Samsung a bien conscience des limites de sa technologie et aborde le sujet différemment : c'est loin d'être parfait, mais c'est mieux que rien. Ainsi, on peut repérer un cercle gris sur certains visuels du fabricant, et les premiers aperçus des journalistes ayant approché la bête nous montrent que la zone de pixels censée masquer la caméra est d'une faible densité et se repère donc immédiatement. Voici par exemple une photo prise par The Verge Côté qualité, Marques Brownlee a réalisé le comparatif ci-dessous, avec une image prise avec la caméra poinçon située à l'avant du téléphone, et une autre prise avec la caméra sous l'écran située à l'intérieur. Le résultat est là aussi plutôt mitigé : c'est à peu près exploitable, mais l'écart de qualité est immédiatement perceptible. C'est un retour de plusieurs années en arrière.

Caméra poinçon (à gauche) — Caméra sous l'écran (à droite)

Du côté de Xiaomi, les premiers tests ne sont pas encore parus mais le site MyDrivers a publié une image de la caméra sous l'écran du Mix 4. La zone de pixels située au-dessus du capteur est clairement visible, mais tout de même nettement moins que sur le Galaxy Z Fold 3. Reste à voir la qualité des clichés.Se débarrasser des différents capteurs frontaux est le rêve de tous les fabricants, et cela fait plusieurs années que les ingénieurs des différents groupes planchent sur l'intégration de la webcam directement sous la dalle. C'est une tâche d'une rare complexité, et ces premiers produits finis nous montrent qu'il reste encore beaucoup de travail pour arriver à une intégration parfaite, sans trop de compromis sur la qualité des images. On comprend pourquoi cette avancée n'est pas évoquée par la moindre rumeur concernant les prochains modèles d'iPhone : il faudra sans doute plusieurs années pour qu'Apple juge la technologie suffisamment mûre pour pouvoir se débarrasser de l'encoche ou de l'hypothétique futur poinçon