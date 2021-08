Satechi ramène des ports à l'avant de l'iMac M1

L'américain Satechi a présenté un très intéressant accessoire destiné à l'iMac M1 : le "Clamp Hub" pour iMac 24" vient se fixer sur le bas du nouveau tout-en-un d'Apple et il apporte une connectique plus variée directement accessible depuis l'avant de l'ordinateur. Il est branché sur un port USB-C à l'arrière, et présente à l'avant deux lecteurs de cartes SD et microSD, trois ports USB-A et un port USB-C (transferts à 5 Gbit/s). Il se fixe par simple pression, à l'aide d'un petit bouton rotatif.Satechi a lancé les précommandes de cet accessoire sur son site web aux États-Unis, où le tarif est de 54,99 dollars . La sortie est prévue pour le mois de septembre, seulement dans le coloris argenté pour le moment. On devrait rapidement retrouver ce hub sur la boutique Amazon France de Satechi , qui vend d'ailleurs un modèle équivalent pour les anciens modèles d'iMac à 49,99 €