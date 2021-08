macOS Monterey : de nouvelles icônes pour Pages, Numbers et Keynote

De nouvelles icônes vont être mises en place pour les applications de la suite bureautique iWork d'Apple sur macOS 12 Monterey. Le fouineur en chef Steve Moser a en effet découvert sur MacRumors les visuels de ces icônes, pour le moment planquées au sein d'un framework (dans une qualité basse) mais qui n'attendent que leur déploiement sur les logiciels en question.

Les icônes sur macOS Monterey

Les icônes sur macOS Big Sur

Les icônes sur iOS

Les nouvelles icônes sont le résultat d'une habile fusion des styles de macOS Big Sur et d'iOS, avec les fonds colorés mais pas de flat design. Apple continue d'adopter la tendance du neumorphisme , qui découle du flat design mais ajoute un peu plus de réalisme avec du relief et des ombres. On remarquera au passage qu'Apple a utilisé un stylo générique et pas l'Apple Pencil sur l'icône de Pages sur macOS Monterey. La sortie de macOS 12 est attendue pour le début de l'automne.