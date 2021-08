Eddy Cue devient Vice-Président Senior des Services

Signe de l'évolution des activités d'Apple, le titre du poste d'Eddy Cue vient de changer de nom et Apple a reflété ce changement dans la biographie de l'intéressé sur son site web. Jusqu'ici Vice-Président Senior des services et logiciels internet, il est désormais Vice-Président Senior des services, tout court. Apple explique qu'Eddy Cue superviseSi les logiciels internet n'ont pas disparu, ils ne représentent qu'une goutte d'eau et s'intègrent de toutes façons aux services d'Apple, qui représentent chaque année une part plus importante du chiffre d'affaires du groupe : aujourd'hui, Apple gagne deux fois plus d'argent avec ses services qu'avec le Mac ! Tant que faire se peut, Apple tente désormais d'entremêler ses logiciels et ses services pour promouvoir ses différentes formules d'abonnements mensuels. L'évolution du titre du poste d'Eddy Cue n'est que symbolique mais traduit cette approche différente.