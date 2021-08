L'écran UltraFine OLED de LG coûte une petite fortune

LG avait présenté son premier moniteur UltraFine de technologie OLED en tout début d'année, à l'occasion du CES. Huit mois plus tard, il est enfin disponible à la vente , aux États-Unis tout du moins. L'engin embarque une dalle OLED 4K de 31,5", avec une belle fiche technique : HDR10, 99% de l'espace DCI-P3, contraste de 1,000,000:1, connectique généreuse (USB-C, HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 3x USB-A, prise jack) avec 90 W pour la recharge d'un MacBook via le câble USB-C. La luminosité plafonne en revanche à 250 nits, et le coût est prohibitif : à 3 999 dollars, il restera réservé à un marché de niche.C'est l'iPhone X qui a été le premier smartphone d'Apple à adopter une dalle OLED en 2017. La technologie s'est largement démocratisée depuis quelques années, mais uniquement sur les appareils de petite... ou très grande taille : elle est présente sur les smartphones et les téléviseurs haut de gamme, mais presque totalement absente des tablettes ou écrans d'ordinateur. Cela va changer — Samsung débute la production de dalles OLED de taille intermédiaire et il se murmure que l'iPad Air 5 serait le premier à adopter de tels modèles — mais il faudra encore quelques années pour que le grand public puisse acheter un moniteur OLED pour son Mac à un prix correct.En attendant, Apple semble avoir mis le paquet sur la technologie Mini-LED. Ce sont les MacBook Pro haut de gamme qui pourraient en bénéficier dès la fin de cette année , avant une généralisation progressive à l'ensemble de la gamme. Les dalles Mini-LED font toujours appel à la technologie LCD, mais une technique de rétro-éclairage par petites zones permet d'obtenir des noirs absolus comme sur une dalle OLED, sans les problèmes de rémanence que l'on peut retrouver sur celles-ci en cas d'affichage fixe prolongé.