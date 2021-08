Apple Event de septembre : iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad et iPad mini...

Quel sera le programme du traditionnel Apple Event du mois de septembre ? C'est le sujet de la newsletter dominicale de Mark Gurman, Power On , qui est publiée sur Bloomberg. Le journaliste, dont les sources sont parmi les mieux placées du secteur, fait la liste des nouveautés auxquelles nous pouvons nous attendre pour le mois prochain, et il semblerait que les annonces de la rentrée seront nombreuses.La star de l'événement devrait bien sûr être la nouvelle gamme d'iPhone, qui prendrait le nom d'iPhone 13 et non d'iPhone 12s bien que les nouveautés soient relativement modestes cette année. Au programme, encoche réduite, puce Apple A15, nouveaux appareils photos, technologie ProMotion sur les modèles Pro... Autre grosse nouveauté, l'Apple Watch Series 7 avec son nouveau design aux bords plus plats, puce Apple S7, peut-être des écrans plus grands et quelques améliorations de routine. Apple devrait profiter de l'occasion pour annoncer les dates de sortie de iOS 15 et watchOS 8 Apple profiterait également de l'occasion pour lever le voile sur les tant attendus AirPods 3 , qui prendraient un design plus compact très proche de celui des AirPods Pro mais sans embouts interchangeables et sans technologie de réduction du bruit. Et bonne surprise, il y aurait également du neuf du côté des iPad avec un iPad mini 6 entièrement repensé au design bord à bord inspiré de celui de l'iPad Air, ainsi qu'un iPad 9 plus fin et plus rapide.

Visuel de l'Apple Event de novembre 2020

Pour ce qui est des Macs, c'est a priori à l'occasion d'un second événement attendu pour l'automne qu'Apple présenterait ses nouveautés, dont le fameux MacBook Pro M1X en haut de gamme ; Mark Gurman n'attend en tout cas aucune annonce concernant les ordinateurs d'Apple à l'occasion de la conférence de rentrée.