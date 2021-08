Les AirPods pour mesurer la fréquence respiratoire ?

On sait qu'Apple travaille depuis plusieurs années sur l'intégration aux AirPods sans fil de capteurs dédiés à la santé. Les premiers brevets sur le sujet sont apparus dès 2017, et Apple n'a d'ailleurs jamais caché le potentiel de ses écouteurs dans ce domaine. Dans une étude publiée sur son site, des ingénieurs d'Apple ont analysé des extraits audio issus des micros des AirPods avant, pendant et après un effort physique. Que cela soit en intérieur ou en extérieur, dans un environnement calme ou bruyant, les chercheurs ont établi que les écouteurs fournissaient des données audio suffisamment exploitables pour pouvoir mesurer la fréquence respiratoire de leurs utilisateurs et donc détecter de potentielles anomalies.La technique utilisée, couplée aux différents capteurs de l'Apple Watch et autres données de l'application Santé, pourrait permettre de réaliser un suivi contextualisé de la fréquence respiratoire sur le long terme, et fournir une précieuse assistance aux professionnels de santé qui font aujourd'hui appel à de l'équipement spécialisé qui ne peut être utilisé de manière aussi régulière que des AirPods. L'étude réalisée par Apple est de petite taille, n'ayant fait appel qu'à 21 participants. Les résultats sont néanmoins suffisamment probants pour qu'Apple mentionne déjà une étude plus large.