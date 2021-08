Domotique : les produits Matter, en retard, arriveront en 2022

Le développement du standard Matter a pris du retard. Les premiers produits compatibles devaient initialement sortir dès la fin d'année 2021 , mais la Connectivity Standard Alliance qui s'occupe de la mise au point de la norme a annoncé qu'il faudrait finalement attendre 2022. La CSA, anciennement ZigBee Alliance, prévoit désormais une sortie du SDK, de l'ouverture du programme de certification et de la soumission des premiers produits compatibles dans le courant du premier semestre. Autrement dit, il n'y aura sans doute rien, ou presque, avant l'été prochain.Le standard Matter est le nom commercial du projet CHIP , pour, qui avait été lancé en fin d'année 2019 dans l'objectif d'aboutir à un standard commun pour les différents appareils de la maison connectée. Cette norme rassemble pratiquement tous les grands noms de la domotique, avec plus de 200 entreprises dont Apple, Amazon et Google. Mettre tout ce petit monde d'accord prend du temps, d'autant plus avec la pandémie actuelle, et c'est vraisemblablement la raison du délai supplémentaire.La norme Matter fonctionnera avec les différentes technologies avec ou sans fil, incluant le Bluetooth LE, le Wi-Fi, les connexions Ethernet ou cellulaires ainsi que le protocole Thread. Les produits compatibles pourront porter le petit logo ci-dessus, qui rassurera l'utilisateur sur une interopérabilité de l'appareil avec les différentes plateformes prenant Matter en charge. Dans bien des cas, une simple mise à jour logicielle permettra de rendre les produits existants pleinement compatibles avec le standard Matter.