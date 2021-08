Apple va résoudre le bug de scanner de macOS Big Sur

Il y a un bug dans la gestion de certains scanners sur macOS Big Sur. Que cela soit sur les forums d'Apple Reddit ou sur les espaces de discussion des fabricants, des utilisateurs se plaignent de rencontrer une erreur lorsqu'ils veulent scanner un document, que cela soit via les applications Aperçu, Transfert d'images ou le panneau Imprimantes et scanner des Préférences Système :, indique le message d'erreur suivi du nom du gestionnaire du fabricant. Dans un document de support qui vient d'être mis en ligne sur son site, Apple reconnaît l'existence du problème et promet un correctif dans une future mise à jour du système.

Capture via HP Support Community

Apple donne également une solution temporaire pour retrouver l'usage des scanners récalcitrants sur macOS Big Sur. C'est de la bricole, mais c'est toujours mieux que rien en attendant l'arrivée du correctif. Il faut d'abord quitter toutes les applications ouvertes, puis dans le Finder se rendre dans le menu Aller > Aller au dossier... Dans la boîte de dialogue, entrer "/Library/Image Capture/Devices" puis valider. Ensuite, double-cliquer sur l'application correspondant au message d'erreur (il s'agit de son pilote), ce qui doit normalement n'avoir aucune action visible, puis rouvrir l'application précédemment utilisée pour accéder au scanner : le message d'erreur devrait avoir disparu.