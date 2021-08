L'iPhone et l'iPad disparaissent du Refurb Store

Certains arrivent, d'autres font leurs bagages. Alors que l'iMac M1 fait ses premiers pas en version reconditionnée aujourd'hui, Apple a retiré de la vente l'intégralité des modèles d'iPhone et d'iPad qui étaient proposés jusqu'ici. Ils ne sont plus référencés, et Apple a également supprimé les catégories de produits correspondant sur la page d'accueil du Refurb Store . Il n'est donc plus possible de commander un iPhone ou un iPad en version reconditionnée auprès d'Apple, et cela semble parti pour durer. Notons que cette situation ne semble étrangement concerner que la France ; on trouve toujours l'iPhone et l'iPad sur le Refurb Store de nos pays voisins ou des États-Unis.Le Refurb Store a toujours été un bon moyen pour Apple d'écouler ses produits reconditionnés, mais le succès de sa boutique alternative a été plus mitigé sur d'autres gammes de produits. C'est le cas pour l'iPhone avec des stocks moins réguliers, moins importants et surtout des tarifs qui n'étaient pas toujours bien mis à jour suite à l'arrivée de nouveaux produits. Il n'était ainsi pas rare de tomber sur des vieilleries hors de prix (on trouvait encore un iPhone X de 256 Go à 769 € il y a quelques semaines, ce qui ne correspondait plus du tout aux tarifs du marché) alors que les entreprises spécialisées dans les produits reconditionnés se montrent très agressives depuis quelques années dans ce domaine. Pour ce qui est de l'iPad, les stocks n'étaient pas constants mais il y avait parfois quelques bons coups à jouer ; c'est une intéressante alternative qui disparaît.