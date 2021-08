Les ateliers Today at Apple sont de retour en France

Mises en pause durant la crise sanitaire, les ateliers Today et Apple vont reprendre en France à compter du lundi 30 août. Apple a visiblement jugé que les mesures de sécurité mises en place étaient suffisantes pour amorcer un début de retour à la normale dans ses boutiques. Le port du masque reste bien sûr obligatoire pour les activités en intérieur, mais celles-ci font donc bien leur retour dans les différents Apple Stores français, avec des ateliers sur les différents thèmes habituels, comme la prise en main des différents appareils de la marque pour les débutants ou l'apprentissage de certaines activités plus complexes comme la photo, la vidéo, la musique, le code, etc.Vous pouvez retrouver la liste des activités proposées, toutes entièrement gratuites, par jour et par boutique, sur cette page du site d'Apple. Selon les thèmes abordés, les sessions durent trente minutes, une heure ou même une heure trente pour les parcours en extérieur.