L'Apple Watch Series 7 aurait bien un écran plus grand

L'Apple Watch Series 7 devrait inaugurer un nouveau design aux bords plus plats. Les rumeurs sont unanimes depuis quelques mois, et le site 91mobiles nous montre aujourd'hui des captures d'écran d'un fichier CAD utilisé chez les sous-traitants d'Apple. C'est visiblement le même que celui qui avait été obtenu par Jon Prosser en mai dernier : on retrouve donc les bords plats, les deux fentes du haut-parleur sur le côté gauche, et un bracelet qui semble être compatible avec les anciens modèles.Pas de révolution donc : si ce fichier est bien authentique, l'Apple Watch Series 7 ne devrait dépayser personne. Selon le fichier CAD, la version 44 mm de la montre aurait des dimensions de 44 x 38 x 9 mm, contre 44 x 38 x 10,7 mm pour l'Apple Watch Series 6. Le nouveau modèle serait donc 1,7 mm plus fin : la montre perdrait 16% d'épaisseur, ce qui devrait assez nettement se ressentir au poignet. Le poids n'est en revanche pas évoqué.

Autre information intéressante et pas des moindres, l'Apple Watch Series 7 de 44 mm serait équipée d'un écran d'une diagonale de 1,8", au lieu de 1,73" sur l'Apple Watch Series 6. Alors que le châssis garderait des dimensions identiques, Apple serait donc parvenue à réduire l'épaisseur des marges autour de la dalle. C'est une évolution qui avait été abordée par les rumeurs : Mark Gurman avait en juin évoqué des tests d'Apple sur le sujet, mais sans savoir s'ils avait été concluants.C'est en septembre, dans quelques semaines à peine, qu'Apple devrait lever le voile sur sa nouvelle génération d'Apple Watch. Il est vivement conseillé d'attendre un peu avant d'investir !